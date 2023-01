Nikita Pelizon svela un aneddoto su Luca Onestini mai andato in onda al GF Vip | fan basiti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel corso di una chiacchierata con Antonella Fiordelisi,ha fatto delle confessioni inedite su. La ragazza è stata accusata dal coinquilino di aver frainteso le sue attenzioni, scambiandole per qualcosa di più di un’amicizia. Lei in più occasioni ha spiegato di aver avuto motivi ben precisi per arrivare a credere che L'articolo proviene da KontroKultura.

Isa e Chia

e Luca Onestini si sono confrontati più volte negli ultimi giorni dopo la rottura avvenuta qualche settimana fa che aveva totalmente congelato il loro rapporto. Nonostante però si siano ...Il pubblico da casa che ha espresso la propria preferenza sembra essere concorde con un nome in particolare, quello di. La Vippona in settimana ha avuto un confronto con Luca ... Gf Vip 7, nuovo tentativo di confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini Luca Onestini a Oriana e Giaele ha confessato perché sfugge dai flirt che potrebbero nascere nella casa del GF VIP: “Cerco la donna della mia ...Non esiste puntata del Gf Vip 7 in cui non si parli di amore, triangoli e tira e molla. Dopo lo scontro della scorsa puntata, per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono stati giorni di alti e bassi. O ...