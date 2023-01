“Nikita ce l’ha fatta” GF Vip 7 | per lei la notizia bomba a poche ore dalla diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) GF Vip 7, chi vince nei sondaggi. Mancano oltre due mesi alla fine di questa lunga edizione del reality e già si comincia a parlare di chi arriverà al traguardo. Intanto sono finiti in nomination altri 6 concorrenti e i sondaggi prevedono già il nome del vippone più sfortunato che rischia di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ancora una volta è Wilma Goich a rischiare di dover fare le valigie, ma cosa dire invece dei concorrenti più amati dal pubblico? Nelle ultime ore Patrizia Rossetti, uscita per problemi di salute, ha fatto delle dichiarazioni su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La conduttrice ha spiegato di aver assistito come testimone a una scena piuttosto “inquietante”: “Ho trovato la gelosia di Wilma Goich esagerata. Quando lui discute con Oriana, lei è sempre lì in mezzo come terzo incomodo. Un po’ strana e inquietante come cosa, è solo un mio pensiero ma a lungo ...