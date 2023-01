Novella 2000

Le liti con Tina Cipollari , la storia con il gabbiano George , quella con Marco , con Michele e il flirt con il giovane Sirius,, negli anni Gems non si è mai risparmiata. Non tutti ...... Generale Giuseppe Magliocco, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello... il presidente della Provincia, Francesco Limatola, il sindaco AntonfrancescoColonna e l'... Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma, debutta come attore Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, debutta come attore: nuovo progetto per Sirius.