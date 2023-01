Nicola Sangiorgi conquista gli imprenditori italiani col digital marketing

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un volto noto del mercatoe italiano è sicuramente quello dell'imprenditore bresciano. Nato a Desenzano del Garda nel 1987,già in giovane età, dopo essersi diplomato con buoni voti come perito meccanico, si avvicina al mondo del commerciale e dopo aver dimostrato fin da subito ottime qualità, creando anche varie reti vendite nel settore della sicurezza per aziende e successivamente nel settore assicurativo, nel 2018 inizia a studiare come autodidatta tutte le sfaccettature del. Vedendoci un immenso potenziale in tale settore e riscontrando la bassa qualità dellaizzazione delle aziende italiane, decide di dar vita alla All Service Web Agency, agenzia di comunicazione che oggi ha sede a Castiglione delle ...