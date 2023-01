NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE PLAYOFFS AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -CHAMPIONSHIP ROUND (1) Kansas City Chiefs vs (3) Cincinnati Bengals -DIVISIONAL ROUND (1) Kansas City Chiefs b. (4) Jacksonville Jaguars 27-20 (3) Cincinnati Bengals b. (2) Buffalo Bills 27-10 -WILD CARD ROUND (1) Kansas City Chiefs ...

Play.it USA

Q uesta è stata la prima Marcia per la Vita svoltasi dopo la storica sentenza del 24 giugno... Insieme a loro, tra gli altri oratori, l'ex allenatore dellaTony Dungy, criticato per la sua ...Ha avuto inizio nella serata italiana di sabato il week - end dedicato ai Divisional Games dei Playoffs/2023. E subito abbiamo avuto la prima prova di forza, che non poteva che arrivare da un ex MVP come Patrick Mahomes, che guida i Kansas City Chiefs verso la quinta apparizione consecutiva al ... Guida al Divisional Round Weekend del 2022 NFL – Play.it USA Un evento talmente importante da trascendere anche lo sport. Tutto quello che c'è da sapere sul Super Bowl LVII, la finalissima sul football americano: è la partita più importante d'America ...Potremmo quasi dire che questa prima tranche di partite abbia rimesso ordine, ma le vittorie di Chiefs ed Eagles non potrebbero essere più diverse: l’unica cosa che ci permette di ...