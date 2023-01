News calcio Napoli | da Firenze lanciano l’allarme | c’entra lo scambio Gollini-Sirigu!

(Di lunedì 23 gennaio 2023)– È attesa in casaper l’arrivo in azzurro di Pierluigi. Il portiere, attualmente della Fiorentina, è pronto a sbarcare in azzurro, con Salvatore Sirigu pronto a sua volta a vestirsi di Viola. Un affare che si è reso necessario dopo la volontà da parte dell’ex PSG e Torino, tra le altre, di voler andare via. Nei prossimi giorni dovrebbe essere la volta delle visite mediche, ma intanto sono in molti a interrogarsi sull’affare: chi ci guadagna trae Fiorentina? L’ex Viola Giovanni Galli sembra non avere dubbi.-Sirigu, Galli non ha dubbi: il commento sull’affare L’ex portiere delle due squadre ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lady Radio, lasciandosi andare a un commento sull’affare tra ...

Calcio News 24

MILANO - Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, l'Inter cerca conferme in campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi ospitano al Meazza l'Empoli di Zanetti, per la diciannovesima giornata di serie ...Commenta per primo Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dald'inizio della partita contro l'Empoli: 'Dovremo giocare come abbiamo fatto in Supercoppa, restando concentrati dal primo all'ultimo minuto. Sto tornando in forma, dopo il Mondiale ho passato ... Juve, Christillin: «Si sono impiccati da soli, le intercettazioni parlano chiaro» Ha scritto un pezzo importante della storia imprenditoriale e sportiva di Pirri, amministrando il mobilificio Magnabosco nella storica sede di via Dolianova e diventando il presidente della squadra di ...Cartellino giallo, rosso o bianco Per la prima volta nella storia del calcio nel derby femminile tra Benfica e Sporting Lisbona il direttore di gara ha infatti estratto il cartellino bianco.