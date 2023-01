Nevica in città | blocco a tratti degli accessi alla E45 | case isolate - Cronaca - lanazione it

La Repubblica

Il maltempo conferma la situazione di allerta. Cumuli fino ad un metro nell'alta Valtiberina e in ...... torna la neve a bassa quota e stamane, lunedì 23 gennaio, anche ladi Bologna si è svegliata ...a Bologna e provincia_ le foto dei lettori (23 gennaio 2023) Allerta gialla per neve e vento ... Neve in città, spazzaneve in azione sui colli. Forti disagi in Romagna. Scuole chiuse nel Riminese