Nevica a Ragusa | ma è bufera su Malan Lo sfottò del senatore FdI agli ambientalisti | «Il riscaldamento globale non perdona»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Diverse regioni della Penisola sono state colpite nelle ultime ore da forti piogge, raffiche di vento e abbondantite. Tra queste, anche la Sicilia: nonostante sia un fenomeno abbastanza raro per le città dell’Isola, tra cui, la neve ha iniziato a cadere nel tardo pomeriggio creando, come riportano i quotidiani locali, non poche difficoltà alla circolazione stradale. L’insolito fenomeno ha spinto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio, a ironizzare sul cambiamento climatico. «sotto la neve. Temperature rigide e fiocchi che imbiancano la città. Ilnon!», ha scritto provocatoriamente su Twitter l’esponente di FdI, condividendo un articolo che mostra lata nella provincia ...

