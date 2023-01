Neve in Toscana | tra scuole chiuse e divieti in autostrada - Cronaca - lanazione it

Niente lezioni in alcuni comuni della provincia di Arezzo. Soccorsi a bus bloccati ed escursionisti in ...Leggi anche Maltempo sull'Italia, con Attila torna lafino in pianura L'avviso prevede dalle ... al di sopra dei 300 - 500 metri, su, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ...Ma la neve, in Umbria, sta cadendo anche a quote molto basse ... Nel Veneto c’è pericolo valanghe sulle Dolomiti del Veneto. In Toscana è ripreso a nevicare su colline e sui rilievi di Casentino e ...Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana! Situazione sinottica che vede la presenza di un minimo di bassa pressione in risalita lungo l’Adriatico, che in queste ore sta portando precipitazioni di ...