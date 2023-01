Neve e gelo sull’Italia | allerta meteo per 9 Regioni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Italia nella morsa del maltempo, conanche a bassa quota. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 23 gennaio,arancione su settori di Emilia-Romagna e Marche.gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania e Basilicata. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale, con locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti e, al di sopra dei 300-500 metri, su Toscana, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche e il persistere delle stesse sulla ...