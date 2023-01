Nettuno | eccellenza bergamasca nella produzione di saponi industriali

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Da oltre 50 anni l’aziendaproduce lavamani professionali dedicati per la maggior parte al mondo dell’industria. Oltre alla conosciutissima pasta lavamani,vanta un’ampia gamma di prodotti sempre più innovativi e performanti, fra i quali sgrassantiper meccanici e metalmeccanici,liquidi per comunità e detergenti HACCP per i lavoratori del settore alimentare Negli ultimi anni l’attenzione dell’azienda si è focalizzata sulla protezione delle mani come strumento di prevenzione delle malattie professionali della pelle. La filosofia e la gamma prodotti dell’azienda si può riassumere in tre parole chiave: protezione, lavaggio e cura. Da questi concetti nasce il programmacon i tre step necessari ad una corretta igiene e cura delle mani: un pannello a sezioni che ...