Netflix | Ted Sarandos risponde alle critiche degli utenti | Non abbiamo mai cancellato uno show di successo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il co-CEO diha spiegato le ragioni alla base della durata di un progetto sulla piattaforma, asserendo di non aver maiunodi. Dopo le polemiche per la cancellazione dicome Warrior Nun e 1899, il co-CEO diTedsi difende ha dichiarato che la piattaforma non ha maidi. A sua detta le serie "incriminate" hanno riscontrato consensi positivi per il pubblico ma, evidentemente, per la piattaforma di streaming non hanno generato abbastanza profitto. "Nonmaiunodi. Molti di questisono realizzati con un obiettivo ben ...

Movieplayer

...pubblicitario proprio fuori dal quartier generale dichiedendo all'azienda di ripensarci. Nel corso di un'intervista con Bloomberg , i due nuovi co - amministratori delegati Greg Peters e...... Bill Lawrence e Brett Goldstein (il Roy Kent diLasso ), in un ambiente dove le commedie ... dopo il successo di The Gray Man (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di The Gray Man ) su, ... Netflix, Ted Sarandos risponde alle critiche degli utenti: "Non ... I CEO dicono che bisogna imparare a capire come rapportare dimensioni di budget e di pubblico. Verissimo, ma ci sono altre cose che si potrebbero fare un pochino diversamente.L'uscita di scena di Hastings segna una nuova era per Netflix Il servizio streaming nega che sia il momento di un radicale cambiamento ...