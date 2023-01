Netflix | importanti novità in arrivo | condivisione a pagamento delle password già nei prossimi mesi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laper gli account, già vociferata negli ultimi, arriverà a breve: ecco i nuovi dettagli. In occasione della presentazione dei dati finanziari dell'ultimo trimestre 2022,ha ufficialmente confermato che neisaranno implementate nuove opzioni, tra cui la possibilità di condividere. Questo il comunicato ufficiale della piattaforma di streaming: "Abbiamo lavorato duramente per creare nuove funzionalità aggiuntive che migliorano l'esperienza di, tra cui la possibilità per i membri di controllare quali dispositivi stanno utilizzando il loro account e di trasferire un profilo a un nuovo ...

...e questa settimana gli operatori avranno la possibilità di ricevere i dati di alcune..., che ha riportato risultati la scorsa settimana come una delle prime grandi aziende ...Secondo un rapporto del Wall Street Journal di dicembre,potrebbe far pagare poco meno di 6,99 dollari per la condivisione dell'account negli Stati Uniti.ha un "club segreto" ... Netflix anticipa il 2023: ecco i film più importanti in arrivo | Video Si chiama «In the Trenches» (nelle trincee, ndr.) il nuovo programma targato Netflix che racconta la vita dei soldati ucraini in guerra. Su Telegram, YouTube e Vkontate (una sorta ...