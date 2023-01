Nessuno Stato può esimersi dal rispettare e garantire i diritti umani per tutti i cittadini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’espressione “” viene talvolta usata colloquialmente per designare in modo generico i principi di “giustizia” o i valori connessi alla “società buona”. Talvolta, il termine è usato come sinonimo di “democrazia”. A rigore, tuttavia, l’idea deinon è sinonimo di tali valori, anche se presenta importanti affinità con essi. In senso proprio, essa afferma che ogni essere umano ha certi specifici “” o legittime rivendicazioni nei confronti della società in cui vive. La società devee tutelare la vita dell’individuo, la sua integrità fisica e la sua proprietà, oltre a determinate libertà e immunità e ad altricivili o politici. La società deve anche perseguire la soddisfazione dei bisogni fondamentali degli individui e la ...