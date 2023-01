Nessuna volontà di colpire i benzinai | ma non torniamo indietro

Leggi su agi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Il governo ha già convocato i"due volte": "nessuno vuolela categoria" ma non intende tornaresul provvedimento. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Algeri, rispondendo alle domande dei giornalisti sullo sciopreo dei. I"li abbiamo già convocati due volte, abbiamo tentato di andare loro incontro partendo dal presupposto che i nostri provvedimenti non sono un modo per additare la categoria". I"hanno fatto delle legittime rimostranze, noi siamo andati loro incontro, ma non potevamo tornaresu un provvedimento che riteniamo giusto. Non c'è alcunadiuna categoria, ma la necessità di fare ordine", ha detto.