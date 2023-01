Neonato soffocato dopo il parto | il web solidarizza con la mamma

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stanca, unasi addormentaundurato 17 ore e soffoca il suo bambino che era accanto a lei. La donna era sul letto con il, che sarebbe dovuto essere rimesso in cullal’allattamento, ma le cose purtroppo non sono andate così. Ora una, rea solo di essere stremata da un lungo travaglio iniziato in piena notte e da un, ha perso il suoa soli 3 giorni di vita. La, stremata dal, soffoca il proprioMa dal web si è alzata una voce grande e sempre più rumorosa che mostra come quella donna non sia sola. Quellaè tante altre mamme. Tante, infatti, sono le donne che stanno raccontando e ricordando sui social il momento ...

TGCOM

"La prima notte dopo il parto mi sono sentita molto male. Avevo avuto una brutta emorragia. E avevo paura, tremendamente. Eravamo a luglio 2020. Dopo le prime 24 ore nessuno poteva più stare con me ...ROMA - La tragedia delmortonel letto dopo essere stato allattato dalla mamma ha toccato nel profondo Jessica Immobile . La moglie del bomber della Lazio, madre di quattro splendidi bambini, in una storia ... Roma, il padre del neonato morto soffocato dalla madre: era stremata, lasciata sola per ore "Sono tornata a casa convinta che mia figlia avrebbe ricordato a vita il mancato allattamento come una mia mancanza, che non ero stata capace di farla nascere. Che se avevo bisogno di dormire ero un'e ...Stanca, si addormenta dopo un parto durato 17 ore e soffoca il suo bambino che era accanto a lei. La donna era sul letto con il neonato che sarebbe dovuto essere rimesso in culla ...