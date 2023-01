Neonato soffocato a Roma | la difesa dell’ospedale | «Seguiamo tutti i protocolli | l’utenza è soddisfatta» Proseguono le indagini della Procura

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «La direzione sanitaria respinge in maniera categorica che le madri non siano seguite adeguatamente». È questa la posizione ufficiale“Sandro Pertini” di, dove il 7 gennaio scorso – nel reparto di ginecologia – undi tre giorni è mortotra le bracciamamma, addormentatasi dopo aver allattato. La direzionestruttura sanitaria, in una nota diffusa nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio, come riportaToday, ha infatti ribadito come alle pazienti venga «assicurata un’adeguata presa in carico e il rispetto dei requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente, che determina peraltro – si legge nella nota diffusa dall’ospedale – un alto livello di soddisfazione da parte delcosì come ...