Neonato soffocato a Roma | esami tossicologici sulla mamma | i sospetti sul «sonno innaturale» Cosa non ha funzionato nel protocollo rooming-in?

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gli inquirenti della Procura dicontinuano a cercare la verità sulmorto lo scorso 7 gennaio in ospedale mentre lalo allattava. La donna di 30 si è addormentata, provocando il soffocamento del piccolo, nato da appena tre giorni nel reparto di ginecologia del “Pertini” di. L’indagine aperta per omicidio colposo ha ancora molti aspetti da chiarire tra cui la natura deldella ragazza: la giovane madre sembrava intrappolata in un assopimento, non riusciva a svegliarsi in alcun modo. Per questo la Procura ha disposto per lei gli. Un passo che potrebbe fare luce su alcune responsabilità determinati soprattutto se le analisi dovessero evidenziare la somministrazione da parte dell’ospedale di ...

TGCOM

a Roma, come è successo Il medico: 'Il rooming in non è obbligatorio' Roma, mamma si addormenta mentre allatta:di 3 giorni morto. La tragedia all'ospedale ...Trentasei anni, libero professionista originario dell'Abruzzo, il papà delmorto al Pertini di Roma è disperato. E anche arrabbiato. Che è successo a suo figlio 'L'autopsia ci dirà di cosa è morto. La mia compagna si era appena rincuorata, ma ora che la vicenda è ... Roma, il padre del neonato morto soffocato dalla madre: era stremata, lasciata sola per ore «Non devi lamentarti, è tuo figlio. Sai quante ore senza sonno ancora avrai davanti». E ancora: «Devi sforzarti, non puoi chiamare per queste cose, ora sei una ...“Le si erano rotte le acque alle 4 della notte, ha poi trascorso 17 ore in travaglio prima di partorire. Era sfinita, ma le hanno subito portato il piccolo per l’allattamento e hanno anche preteso che ...