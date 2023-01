Neonato morto tra le braccia della madre addormentata. Il drammatico racconto del padre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) al il Messaggero: “la mia compagna era stremata” Aveva appena tre giorni, il piccolotra le, 29 anni, che, sfinita, si èmentre lo stava allattando nel letto di ospedale al Pertini di Roma. Sono state aperte le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo le prime indiscrezioni, il bimbo sarebbeper soffocamento, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Intanto, ildel, 36 anni, in una intervista a Il Messaggero, ha raccontato l’accaduto. L’uomo, tra disperazione e rabbia, ha dichiarato: «L’autopsia ci dirà di cosa è. La mia compagna si era appena rincuorata, ma ora che la vicenda è venuta alla luce è a pezzi. Insieme abbiamo letto sul web tanti ...