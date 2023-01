Neonato morto soffocato | disposti esami tossicologici sulla madre

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La morte di unè una tragedia che lascia senza parole, ma che ha indotto la Procura capitolina ad aprire un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Quel piccolino aveva soli tre giorni e, presumibilmente, è rimastodalla neo mamma. Una storia che lascia sgomenti, anche perché l bimbo non aveva problemi, era nato sano e pesava 3 chili e mezzo e anche il parto, naturale, era andato bene. Tutto era andato come doveva, insomma. Un’infermiera s’è accorta chenon respirava Purtroppo un’infermiera nel corso dei controlli ha notato che il piccolo non respirava più, era freddo e bianco, anche se era ancora abbracciato alla sua mamma che dormiva pesantemente. Lo ha portato via mentre la donna ha continuato a dormire, non si era accorta di nulla. È scattato l’allarme e la donna è stata svegliata. Sembra ci abbia ...

Agenzia ANSA

ROMA - Parla il padre deldi tre giornia Roma mentre la madre lo stava allattando. 'Era sfinita. Ma le hanno subito portato il piccolo per l'allattamento. Ma lei non si reggeva in piedi', racconta l'uomo. La ......di tre giorni muore soffocato tra le sue braccia Co - sleeping, cos'è e perché è pericoloso: tra le prime cause di morte nei bambini più piccoli Bimbo, la rabbia del papà Oggi il ... Madre si addormenta mentre allatta, morto neonato a Roma ROMA. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato avvenuto la notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di… Leggi ...La storia della mamma che allatta il suo bambino, si addormenta e lo uccide schiacciandolo, ha sconvolto l'Italia: una vicenda terribile per la giovane neomamma 29enne, che si è ...