Neonato morto schiacciato dalla mamma | la rabbia del papà | ' Lei era stremata | i medici ci hanno lasciato soli'

Corriere Roma

...di tre giorni muore soffocato tra le sue braccia Co - sleeping, cos'è e perché è pericoloso: tra le prime cause di morte nei bambini più piccoli Bimbo, la rabbia del papà Oggi il ...Il bimbo èe i pm hanno aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. La tragedia è ... Secondo il protocollo, il personale dell'ospedale avrebbe dovuto sorvegliare che ilvenisse ... Neonato morto al Pertini, il decalogo per l'allattamento chiarisce: «Mai nel letto». La magistratura indaga ROMA. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato avvenuto la notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di… Leggi ...La storia della mamma che allatta il suo bambino, si addormenta e lo uccide schiacciandolo, ha sconvolto l'Italia: una vicenda terribile per la giovane neomamma 29enne, che si è ...