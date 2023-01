Neonato morto al Pertini | il papà accusa l’ospedale | ”La mia compagna aveva chiesto di portarlo al nido per riposare”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma. Le parole deldelal, in corsia, nella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso, sono parole di dolore, ma anche di: ”La miaera sfinita da 17 ore di travaglio, dopo il parto le hanno subito portato il piccolo a letto, in reparto, per l’allattamento e hanno anche preteso che fosse lei a cambiarle il pannolino. Hapiù volte che nostro figlio fosse portato alper poterqualche ora, ma il personale delha sempre detto di no. È crollata, quando ha riaperto gli occhi nostro figlio non c’era più, lono già portato via”. Roma,di 3 giorni muore soffocato: la mamma si era addormentata mentre ...

