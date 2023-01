Neonato morto al Pertini | i dubbi ancora da chiarire sulla mancata sorveglianza e la posizione del corpo

RomaToday

La madre si è addormentata mentre allattava e il piccolo èsoffocato. Tutto è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di ...di rianimazione ma purtroppo per ilnon c'..."La mia compagna era sfinita da 17 ore di travaglio, dopo il parto le hanno subito portato il piccolo a letto, in reparto, per l'allattamento e hanno anche preteso che fosse lei a cambiarle il ... Si addormenta mentre allatta il figlio, neonato muore soffocato Sono numerosi gli aspetti ancora da chiarire nell’inchiesta sulla morte di un neonato all’ospedale Pertini. Il piccolo, di appena tre giorni, era stato lasciato alla madre mentre lo allattava, senza c ...La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo e sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia.