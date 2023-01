Neonato morto al Pertini | arriva lo struggente messaggio di Jessica Immobile

RomaToday

ROMA - La tragedia delsoffocato nel letto dopo essere stato allattato dalla mamma ha toccato nel profondo Jessica Immobile . La moglie del bomber della Lazio, madre di quattro splendidi bambini, in una storia ...Ora una mamma , rea solo di essere stremata da un lungo travaglio iniziato in piena notte e da un parto, ha perso il suoa soli 3 giorni di vita. Ma dal web si è alzata una voce grande e ... Si addormenta mentre allatta il figlio, neonato muore soffocato La procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del neonato di tre giorni morto in ospedale.Stanca, si addormenta dopo un parto durato 17 ore e soffoca il suo bambino che era accanto a lei. La donna era sul letto con il neonato che sarebbe dovuto essere rimesso in culla ...