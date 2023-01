Neonato in fin di vita | perde peso e vomita La scoperta sulla madre | cosa gli dava da mangiare

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lo nutrivano solo con del latte di mandorle: bambino stava per morire se non fosse stato tempestivo l’intervento di una nutrizionista pediatrica, Marina Chaparro, che ha curato il. Il piccolo soffriva di chetoacidosi diabetica, una complicanza potenzialmente mortale, che si verifica quando il corpo inizia a scomporre gli acidi grassi per produrre energia, rilasciando chetoni e rendendo il sangue pericolosamente acido. Erano evidenti i sintomi del bambino e anche molto pericolosi:va eva. Quando il bambino è arrivato in ospedale stava male e la dottoressa Chaparro – dopo aver effettuato una serie di test – si è resa conto che la causa era la fame. Infatti la dieta del piccolo era basata su latte di mandorle, frutto di ricerche personali da parte dellasul web e non di ...

Virgilio Notizie

Da oggi sarà facilissimo fare i lavaggi nasali ai neonati senza sbagliarequando sono i bambini ... non potendo far soffiare il naso al vostro, vi consigliamo di acquistare anche una ...... lui e gli altri componenti delsupergruppo, l'inglese Graham Nash reduce dai trionfi ... la madre una Van Cortlandt, famiglia olandese potentissima a New Yorkdal XVIII secolo, il fratello ... Roma, si addormenta mentre allatta il figlio neonato in ospedale: il piccolo muore soffocato Capacità di attenzione a zero, depressione e solitudine. Ecco cos'è un post parto e perché una neo-mamma non va lasciata sola.All'ospedale Pertini di Roma un neonato è morto mentre veniva allattato dalla mamma che, stanca per il parto, si era addormentata.