Neonato in fin di vita | la scoperta choc sulla madre | cosa gli dava da mangiare

Leggi su tvzap

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Social.nutrito con il latte di mandorla ricoverato in ospedale: come sta. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà come sempre senza parole. A raccontarla è stata Marina Chaparro. La nutrizionista pediatrica Marina Chaparro lavorava in un ospedale pediatrico di Miami circa cinque anni fa quando un bambino fu ricoverato con sintomi tra cui perdita di peso e vomito. Dopo i primi accertamenti, i medici fecero unasconvolgente sul tipo di dieta che la mamma faceva seguire al suo bambino. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.Leggi anche –> Tragedia in Vietnam, bambino cade in un pozzo la notte di Capodanno: l’annuncio dei soccorritorinutrito con il latte di mandorla ricoverato in ospedale: come sta La nutrizionista pediatrica Marina Chaparro, come riportato da Insider e ripreso da ...