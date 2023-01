NBA | risultati della notte 23 gennaio | Brooklyn batte Golden State | i Lakers vincono in rimonta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono sei le partiteNBA. Il big match era quello del Chase Center trae Brookyln. Sono stati i Nets ad uscirne vincitori,ndo nel secondo tempo uno svantaggio anche di diciassette punti. Finisce 120-116 in favore di Irving e compagni, con proprio l’ex Cleveland protagonista nel finale prima con l’assist per la tripla del sorpasso di Royce O’Neale e poi con i liberisicurezza. Irving chiuderà un’eccellente partita con 38 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, ma importante per Brookyln anche la doppia doppia di Nick Claxton da 24 punti e 15 rimbalzi. Peruno Steph Curry da 26 punti ed un positivissimo Jonathan Kuminga con 20 punti dalla panchina. Tanti i finali combattuti, come quello tra Denver ed OKC, con Shai ...

