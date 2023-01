Nba | Lakers | vicino l’arrivo del giapponese Hachimura dai Wizards

(Di lunedì 23 gennaio 2023) I Los Angelesstanno per acquisire l’alaRuidai Washingtonin cambio di Kendrick Nunn. Secondo quanto appreso dall’Associated Press, i due team stanno lavorando per completare lo scambio entro lunedì.e inon si sono trovati d’accordo per un prolungamento di contratto, ciò ha spinto a valutare la cessione dell’ala nipponica. SportFace.

sono vicini a una trade con gli Washington Wizards per prendere Rui Hachimura in cambio di Kendrick Nunn e tre seconde scelte al Draft. A riportarlo sono ESPN e The Athletic, che danno l'affare ...Tra gli altri sport che segue con passione c'è l', la lega di Basket americano, dove è un grande fan di Lebron. Le sue squadre più amate sono Celtics e. Emigratis Pio e Amedeo: Gollini ...Colpo sul mercato NBA: i Los Angeles Lakers hanno infatti chiuso una trade con i Washington Wizards per portare in California Rui Hachimura. In cambio i Lakers spediscono nella franchigia della capita ...Si accende il mercato NBA con i Los Angeles Lakers che stanno finalizzando un accordo con i Washington Wizards per l'arrivo di Rui Hachimura. Secondo quanto ...