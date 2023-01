Il Sole 24 ORE

Siamo quindi onorati di avere qui ae Bbpa per celebrare questa affascinante partnership con il match tra Pistons e Bulls". La collaborazione pluriennale siglata a settembre 2022 vede ...Ora, dopo questa edizione, l'ex direttore degli affari dell'in Europa lascerà il suo incarico ... sedi come Roma, Londra,, Dublino, Cardiff, Edimburgo, sono uniche al mondo e ci permettono ... Nba, a Parigi focus sul fantabasket targato Sorare - Il Sole 24 ORE Parigi, 23 gen. (askanews) - L'occasione era di puro lusso, sportivamente parlando: per la seconda volta nella storia, una partita della regular season 22/23 dell'Nba si è infatti svolta a Parigi. Ad ...Campione del Mondo 2010 e 2014, Stephen Curry non ha mai partecipato ai Giochi Olimpici. Le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero quindi essere la sua ultima occasione e sappiamo che Steve Kerr, che ha ...