Nba 2022 2023 | Lakers recuperano da -25 a Portland | quarta sconfitta consecutiva per Pelicans e Knicks

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Classifica che diventa sempre più corta nella Western Conference dopo un’altra nottata piena di sorprese in NBA per la Regular Season. In testa, infatti, cadono sia i Denver Nuggets che i Memphis Grizzlies. La franchigia del Colorado non è riuscita a sopperire alla mancanza di Nikola Jokic, cedendo in casa 99-101 ai soliti sorprendenti Oklahoma City Thunder di quest’ultimo periodo, guidati come sempre da Shai Gilgeous-Alexander e dai suoi 38 punti. I Grizzlies incassano la secondain trasferta, cedendo a Phoenix per 112-110, con i Suns che ritrovano il sorriso e soprattutto Chris Paul dopo uno stop di qualche settimana. RISULTATI E CLASSIFICHE I 38 di un formidabile Kyrie Irving e la doppia doppia da 24+15 di Nic Claxton permettono ai Brooklyn Nets di espugnare il Chase Center di San ...