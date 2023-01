Nave brucia da 9 giorni | mobilitati mezzi speciali | L' interno è incandescente

Agenzia ANSA

ancora il traghetto della Superba della GNV che da sabato 14 gennaio è in fiamme al porto di ... Sergio Inzerillo - e l'interno dellaè ancora incandescente ' . ' Il nostro intento è di far ...Dal 14 gennaio un gigantesco rogoa bordo del traghetto Gnv con particolare interessamento ... Si lavora per garantire un accesso al ponte 4 per poter entrare nellae procedere con le ... Nave Gnv brucia ancora,arrivati mezzi speciali Vvf da Genova I vigili del fuoco hanno aperto il portellone del traghetto e sono entrati dentro nella zona del garage. Da ieri pomeriggio sono andate avanti le operazione di spegnimento nel ponte […] ...Sono arrivati mezzi speciali e uomini da Genova per riuscire a spegnere il rogo nel garage del traghetto della Superba della Gnv che da sabato 14 gennaio brucia al porto di Palermo. Sarebbe dovuta sal ...