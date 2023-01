Napoli | ultime su Kvaratskhelia Henry | crociato rotto

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) –ha smaltito l’influenza Sospiro di sollievo per ile per Luciano Spalletti.è guarito dall’influenza, sarà regolarmente in campo nella prossima partita di campionato contro la Roma in programma domenica alle 20.45. L’esterno georgiano ha saltato la Coppa Italia e la trasferta di Salerno per un attacco influenzale, lo staff medico ha predisposto qualche giorno di riposo anche per evitare contagi all’interno della rosa. Adesso Kvara è totalmente in salute, riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno. Lazio, la conferenza stampa di Sarri Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma contro il Milan. Ci sono novità in merito alle condizioni di Ciro Immobile: “Le sensazioni sono buone, speriamo che le buone ...