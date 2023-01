Napoli | Tottenham interessato a Meret | il suo agente conferma

Fantacalcio ®

City -4 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe - Monaco 98 - 94 20:05 Maccabi - Berlin ...00 Verona - Lecce 2 - 0 18:00 Salernitana -0 - 2 20:45 Fiorentina - Torino 0 - 1 CALCIO - ......e Fiorentina. Da aver avuto la chiamata della Nazionale di Mancini, oggi ha perso quella maglia prestigiosa che vorrebbe riconquistare. Aperò sa bene che dovrà fare da vice Meret ... Napoli, Tottenham in pressing su Meret: le parole dell'agente È prevista per oggi la chiusura dello scambio Gollini – Sirigu tra Fiorentina e Napoli. Sponda Milan, l’Adana Demirspor di Montella su Bakayoko. Capitolo Zaniolo, presa di posizione nettissima di Mour ...Il CDS, Corriere dello Sport, fa sapere che il Tottenham di Conte ha chiesto informazioni al Napoli per Alex Meret. “Il suo contratto, da pochi mesi rinnovato, scade nel 2024 con opzione a favore del ...