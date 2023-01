Napoli su Baldanzi | il centrocampista dell’Empoli svela il suo sogno | “Vorrei essere allenato da lui”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La sessione di mercato invernale è stata povera di colpi di scena in Italia: le big di Serie A non hanno quasi ritoccato il proprio organico e difficilmente cambierà qualcosa negli ultimi giorni. Il, primo in classifica e completo in ogni reparto, ha solo effettuato due operazioni: scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria e scambio Gollini-Sirigu con la Fiorentina (quest’ultimo sarà ultimato tra oggi e domani)., il gioielloil suonel cassetto Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, non si è di certo fermato: la dirigenza partenopea è sempre alla ricerca di giovani talenti per il futuro. Oltre al più citato Azzedine Ounahi, gli azzurri sono sulle tracce anche di altri centrocampisti. Tra questi c’è Tommaso ...