Napoli | strada chiusa da anni | ambulanza resta bloccata e il paziente muore

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A Capodimonte () un uomo di 67enneè morto dopo che i familiari avevano chiamato i soccorsi. L’, infatti, giunta nei pressi dell’abitazione dell’uomo, ha trovato unada un muretto. I sanitari hanno proseguito a piedi, ma al loro arrivo il 67enne era già deceduto. “La famiglia sporgerà denuncia – afferma Carloino, consigliere di Europa Verde alla III Municipalità – Da mesi i residenti segnalano che la chiusura di via Morisani, inaccessibile da tre, rende molte abitazioni irraggiungibili. Anche le ambulanze che arrivano dall’ospedale San Gennaro sono costrette a fermarsi davanti al muro di via Morisani “. Lo riporta Repubblica. Via Morisani èda. E daattende ...

... ma è chiaro ed evidente che tale strada era chiusa al passaggio oramai da due anni per lavori molto consistenti e di realizzazione complicata'.