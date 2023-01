Napoli | sono due i possibili reati per l'affare Osimhen

Corriere dello Sport

... ma anche per alcuni mercati regionali quali, in primis, Torino, Bologna e, anche se questi ultimicaratterizzati da operazioni sempre più mirate e selettive. In generale, la domanda per ...... in provincia di. Un 57enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sul posto, in via Lavinaio,intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano che ... Napoli, il legale: "Affare Osimhen Vi spiego perché non ci sono rischi" Oggi, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini ...Fabio Fulgeri, avvocato di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto oggi a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma per ...