Napoli | non si molla la pista Ounahi | ma l’Angers continua a chiedere 20 milioni

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A meno di dieci giorni della conclusione della sessione invernale di calciomercato ilnonlache porta ad Azzedinedel. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club azzurro avrebbe proposto ai francesi di acquistare subito il centrocame di lasciarlo giocare in Ligue 1 fino al prossimo giugno. Al momento questa strada non è considerata percorribile da parte del, che resta fermo sulla propria posizione chiedendo almeno 20di euro. Ad ogni modo ilnon ha intenzione di partecipare ad eventuali aste e, per questo motivo, ha deciso di muoversi con estrema cautela. SportFace.

CalcioNapoli24

... il 57enne vittima di un agguato in un ristorante di Melito, in provincia di. Secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri il localeera affollato ma qualcuno c'era. La vittima è ...... comune a nord di. Nappi era stato arrestato nel 2011 dopo tre mesi latitanza, perché ... nell'ambito di una guerra interna al clan, che peròera stata eseguita. seguono aggiornamenti Cm.it - SSC Napoli, plusvalenza Osimhen: non preoccupano intercettazioni, il motivo L'avvocato Enrico Lubrano, più volte consulente nelle vicende per la SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 durante ‘Calcio Napoli 24 Live’: "E' difficile pensare a nuovi ...Nei prossimi mesi - sottolinea sempre Tuttosport - la società andrà alla ricerca di un direttore sportivo operativo ...