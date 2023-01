Napoli | Meret | «Continuiamo ad avere fame»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di Alex, portiere del, dopo il grande girone d’andata della squadra azzurra in Serie A Alexha parlato della stagione dela Radio Kiss Kiss. PAROLE – «Siamo consapevoli di aver fatto un gran girone d’andata, ma bisognaancoraperché potrebbero crearsi altrimenti delle situazioni spiacevoli. Dobbiamo continuare così. Per me indossare la maglia delè motivo d’orgoglio, l’obiettivo è continuare a fare ciò che sto facendo. Sto dimostrando di essere affidabile, ma devo lavorare ancora parecchio per migliorare. Solo con l’aiuto del mister e dei compagni potremo toglierci tante soddisfazioni. Leader? Tutti siamo in fiducia, quando vinci è più facile. Bisogna mantenere questa mentalità». L'articolo proviene da Calcio ...