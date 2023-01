Napoli | mercoledi visite mediche per il nuovo acquisto Gollini

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Pierluigiè ormai a un passo dal vestire la maglia del. Riporta TuttoMercatoWeb,in giornata Giuntoli concluderà l'operazione con l'Atalanta che nel frattempo riaccoglierà brevemente il portiere dal prestito alla Fiorentina. Il giocatore dovrebbe effettuare lenella giornata di mercoledì per poi mettersi a disposizione di Spalletti in vista del big match contro la Roma.

FiorentinaUno.com

...45 Empoli - Sampdoria 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Cádiz - Elche 1 - 1 CALCIO - SERIE B 18:45 Genoa - Venezia 1 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 21:00- Cremonese 2 - 2 BASKET - SERIE A2 19:00 Stella ...Interpreta in Italia e all'estero ruoli di cantante - attrice (Teatro São Carlos di Lisbona, La Scala di Milano, San Carlo di). Per l'edizione 2019 del Festival del Maggio musicale fiorentino ... Fiorentina, Gollini al Napoli: mercoledì potrebbero essere il giorno ... Pierluigi Gollini sarà un nuovo portiere del Napoli e potrebbe essere a disposizione del mister già per la partita di domenica sera contro la Roma.Parte mercoledì da Torino il Giro d'Italia della Csr, la serie di 10 eventi che accompagnerà il "Salone della Csr e dell'innovazione sociale", programmato a Milano in ottobre. Nel capoluogo piemontese ...