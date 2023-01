Teleclubitalia.it

Ambulanza bloccata È successo adove i sanitari, una volta arrivati in via Morisani, si sono ... Francesco Emilio Borrelli , si chiedono come mai, se la strada è chiusa da molto tempo, le...È stato lo stesso Comune dia murare la strada, una sorta di messa in sicurezza per pericoli ... 'Come è possibile che i mezzi di soccorso come le ambulanze non abbiano leaggiornate È un'... Napoli, mappe non aggiornate: strada murata e il paziente muore Il Napoli è stata l'unica grande società italiana a pagare con un fallimento e una retrocessione, le altre sono state salvate in nome del blasone.Tragedia a Capodimonte, in provincia di Napoli. Un muretto blocca il passaggio all'ambulanza e i soccorritori non arrivano in tempo ...