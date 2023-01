Napoli | domani visite mediche di Gollini Sarà già in panchina contro la Roma

Comune di Napoli

...ospita l'Empoli a San Siro con l'obiettivo di scavalcare il Milan e portarsi momentaneamente al secondo posto in classifica dietro la capolista, in attesa ovviamente dell'impegno di...Se finisse così, l'Inter chiuderebbe il girone d'andata a 38 punti, a 12 dal. L'Inter sta giocando con la coppia d'attacco Lautaro Martinez - Correa. Ricordiamo chesera si giocherà ... Prosieguo di avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 di lunedì 23 gennaio ... Il Napoli all'opera sul mercato per migliorare ulteriormente la rosa di Spalletti. Giuntoli compie il capolavoro, fissate le visite mediche.Pierluigi Gollini è ormai a un passo dal vestire la maglia del Napoli. Il portiere ex Tottenham sarà il nuovo vice-Meret, mentre Salvatore Sirigu farà il percorso inverso e andrà a Firenze. L’edizione ...