Napoli | domani le visite mediche di Gollini CorSport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La trattativa con la Fiorentina per lo scambio-Sirigu sarà perfezionata oggi. Il portiere effettueràleper il passaggio al. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Pierluigi(27) per Salvatore Sirigu (36): così dovrebbe essere, anzi, sembrerebbe cosa già del tutto compiuta, mancando soltanto minuzie alla definizione dell’operazione. L’accordo dovrebbe ritenersi impostato sulla base del prestito secco sino a giugno per l’attuale secondo di Meret, e del prestito con diritto di riscatto (a 8 milioni) dell’atalantino, girato alla Fiorentina a inizio stagione (ma la società bergamasca è proprietaria del cartellino)”. Dopo un anno di inattività al Tottenham,era partito bene alla Fiorentina, ma dopo la partita con il ...

ilmattino.it

...quali sono le partite di Serie A della 19giornata che si disputeranno oggi lunedì 23 e... Sabato 14 gennaio Verona - Lecce 2 - 0 Salernitana -0 - 2 Fiorentina - Torino 0 - 1 Domenica 15 ...Si evidenzia il permanere, anche per la giornata disulle zone 1 e 3, di scenari come ... - Allerta Gialla sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana,, Isole del Golfo di, Area Vesuviana; ... Meteo Napoli domani, è allerta gialla: piogge e temporali per tutta la giornata Ed infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Giuntoli sarebbe molto vicino alla chiusura per uno scambio con la Fiorentina Partita sempre in controllo e sbloccata alla fine del primo tempo g ...Lunedì ancora ricco di calcio e di Serie A, quello di oggi, con due gare in programma in vista dell'ultimo posticipo che domani sera vedrà protagonista il Milan contro la ...