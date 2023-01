Napoli | Careca | “Osimhen? Ha caratteristiche uniche”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilviaggia a spron battuto in campionato e comanda la classifica con 50 punti nel girone d’andata. Su tutti brilla incontrastata la stella di Victor. Il numero 9 azzurro, autore di un avvio di stagione semplicemente straripante, guida la classifica cannonieri a quota 13 reti. Su di lui si è espresso Antonio, protagonista del leggendariodi Diego Armando Maradona.: le parole di“Io esiamo diversi, ma tutti e due forti, credo. Lui è più alto e più forte fisicamente, bravo a giocare negli spazi larghi. Io ero più a mio agio in quelli corti, interessato più all’aspetto tecnico che a quello tattico. Mi colpisce la fame di: va in campo con determinazione e voglia di gol, per segnare e creare ...

