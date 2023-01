Napoli | ambulanza ritarda per strada chiusa | uomo muore e scoppia la polemica

Corriere del Mezzogiorno

Antonio Grisi , 67 anni, è morto nella sua casa ail 10 gennaio scorso nonostante il ... Così - prosegue Restaino - 'ha perso la vita un 67enne colto da malore in casa, l'bloccata dal ...A denunciare l'accaduto il presidente della III Municipalità che fa capo ai quartieri Stella San Carlo Arena: 'Cantiere da due ... Napoli, ambulanza bloccata da una strada murata: il paziente muore E' polemica a Napoli dopo la denuncia della morte di Antonio Grisi, un uomo che avrebbe dovuto essere soccorso da un'ambulanza il cui arrivo è stato ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...