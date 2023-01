Namor | Conquered Shores #4 | il protagonista ucciderà Torcia Umana?

ScreenWorld

Assieme a Pasqual Ferry, Cantwell si occuperà infatti diThe Sub - Mariner:Shores , nuova serie dedicata all'atlantideo del Marvel Universe.Assieme a Pasqual Ferry, Cantwell si occuperà infatti diThe Sub - Mariner:Shores , nuova serie dedicata all'atlantideo del Marvel Universe. Namor: Conquered Shores #4, il protagonista ucciderà Torcia ... Namor's variant from a major Spider-Verse timeline had more in common with Jack Sparrow than with his MCU counterpart.Man, Marvel launches a new Wasp miniseries for the hero's 60th anniversary, out during a new week of comics on sale.