‘Name That Tune’ | bis alla conduzione per Ciro Priello e Fabio Balsamo | l’intervista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Mercoledì 25 gennaio, in prima serata su TV8, torna NameTune – Indovina la canzone, la gara musicale tra volti noti. Con un appuntamento settimanale in prima visione assoluta, lo show prodotto da Banijay Italia mette in sfida due team – uomini vs donne – che si mettono in gioco all’ultima nota per conquistare il passaggiopuntata successiva. Confermatiper il secondo anno consecutivo,del collettivo The Jackal ci raccontano le novità di stagione. “Quest’anno partiamo con una consapevolezza in più”, esordisce. “Il primo anno è stato anche un motivo per di studio per noi, perché era la prima volta che si conduceva un programma TV. Adesso ovviamente abbiamo molta più con ...

"Eh sì, ci baciamo sempre..." ribattono con il loro tipico umorismo spiazzante i due ragazzacci dei The Jackal, che dal 25 gennaio tornano su Tv8 per condurre "tune - Indovina la canzone"