Mugler torna nella passarella parigina dopo tre anni di innovazioni

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Life&People.it Tutto pronto per il grande ritornofrancese. La sfilata haute couture diinfatti stordirà la bellezza nuovamente la Parigi Fashion Week, promettendo uno show iper innovativo e senza precedenti. L’attesa è alle stelle per tutti gli amanti della maison che, seguendo il calendario della rassegna in scena da oggi fino al 26 gennaio, presenterà la collezione autunno inverno 2024 chiudendo di fatto una rassegna seguita da tutto il mondo. La passerelladuedi sperimentazioni (vincenti) Come mai questo ritorno sta destando tanta attenzione a? La motivazione è molto semplice. Il brand infatti vantasua storia una sperimentazione e una innovazione continua da più di trent’. Scomodando il ...

MF Fashion

The Five Biggest Sports Clubs In Th... Please enable JavaScript The Five Biggest Sports Clubs In The World In occasione della settimana dell' Alta Moda di Parigi 2023 ,in passerella a un anno dalla scomparsa del fondatore del marchio di lusso.presenterà la collezione Haute Couture Primavera - Estate 2023 disegnata dal direttore creativo Casey ...La sorellina Kylie Jenner si è ispirata alla vecchia Hollywood con un abito da cocktailin stile lingerie sexy che si abbinava a quello della figlia Stormi, in stile "me e mini me". Strepitosa ... Mugler torna a sfilare a Parigi - MFFashion.com Dopo tre anni la Maison torna a sfilare promettendo uno spettacolo "senza precedenti". La nuova concezione di femme fatale va forse ricercata nel cospicuo lavoro portato avanti da Casey Cadwallader e ...La maison Mugler torna a sfilare a Parigi e questo mese presenterà il suo nuovo concept durante la settimana dell'Haute Couture. Un nuovo marchio rinomato si aggiunge così al programma, accanto a ...