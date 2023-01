MOVIOLA – Bologna-Cremonese | rigore Lucumì su Afena-Gyan tolto col Var

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Episodio daincon ilconcesso in un primo momento dall’arbitro Marchetti per il contatto tra, ma poidopo revisione Var suggerita da Pairetto al monitor. In effetti, era evidente già in presa diretta come non ci fossero gli estremi per il penalty, ma semmai per il fallo in attacco. Le immagini chiariscono tutto e ilè ovviamente revocato. SportFace.