MOVIOLA – Bologna-Cremonese | mani di Dominguez in area | rigore col Var

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Episodio daincon il fallo didiinche sfugge all’arbitro Marchetti, non al Var Pairetto che subito interviene per segnalare al collega il possibileda dover concedere. On field review e nessun dubbio per l’arbitro di Ostia Lido, che assegna il penalty ai lombardi, trasformato da Okereke. La decisione finale è chiara e corretta. SportFace.

