Moviola Bologna-Cremonese | l’episodio chiave del match

Corriere dello Sport

Al Dall'Ara, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Dall'Ara die Cremonese si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 tra Lazio e: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Olimpico, Lazio esi affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ... Lazio-Bologna, la moviola: Baroni senza problemi, quanto rischia Zaccagni Al Dall’Ara, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall’Ara di Bologna, Bologna e Cremonese si affr ...L'arbitro Prontera dirigerà per la quinta volta in carriera il Sassuolo. Monza e Sassuolo Calcio in campo all'U-Power Stadium per il match della diciannovesima giornata di Serie A, stagione 2022/2023.